Ученики Вологодского многопрофильного лицея завоевали золото и бронзу Международной олимпиады по химии

29.04.2019 [Общество]

Одиннадцатиклассник Вологодского многопрофильного лицея Михаил Матвеев завоевал золотую медаль 53-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, а девятиклассник ВМЛ Алексей Шарыгин – бронзовую. Награждение победителей состоялось 27 апреля в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом.

- Всего в ММО-53 участвовали 152 школьника, представляющие 28 стран:  Австрию, Азербайджан, Армению, Беларусь, Болгарию, Венгрию, Грузию, Израиль, Ирак, Иран, Казахстан, КНР, Кыргызстан, Латвию, Литву, Македонию, Молдову, Россию, Румынию, Саудовскую Аравию, Сирию, Словакию, Таджикистан, Туркменистан, Турцию, Узбекистан, Украину, Эстонию, Хорватию, Чехию, - сообщает сайт Вологодского многопрофильного лицея.

Педагог-наставник ребят - заслуженный учитель РФ Круглова Ирина Ивановна.  Ранее Михаил Матвеев уже завоевывал золотые медали на Международной химической олимпиаде и Международной естественно-научной олимпиаде.

Всего сборная России на олимпиаде завоевала семь золотых, три серебряных и одну бронзовую медаль.

Тэги: школьные олимпиады

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