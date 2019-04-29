В Белозерском районе продавец постельного белья украл у пенсионера 245 тысяч рублей

В Белозерском районе мошенник украл у пенсионера 245 тысяч рублей. Подозреваемого задержали в Ставропольском крае.

В дежурную часть полиции обратился 88-летний житель деревни Никоновская. Пенсионер пояснил, что несколько часов назад к нему приходил неизвестный с предложением приобрести комплект постельного белья стоимостью 15 тысяч рублей. Пожилой мужчина, решив сделать подарок супруге, согласился купить.

- Он вынес незнакомцу коробочку, в которой хранились сбережения, и сказал, чтобы тот взял необходимую сумму. Злоумышленник вытащил из коробочки гораздо больше денег, чем стоимость одного комплекта постельного белья. После чего отдал дедушке еще 7 комплектов. Через некоторое время домой вернулась жена потерпевшего. Он ей рассказал, что купил ей в подарок. Пересчитав сбережения, они обнаружили пропажу крупной суммы денег, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские выяснили, что к дому пенсионера подозреваемый приехал на машине «Дэу Нексия». Жители деревни, которые видели автомобиль, смогли назвать его госномер. Позже также выяснилось, что 35-летний подозреваемый проживает в Ставропольском крае, где он и был задержан.

В итоге мужчина признал свою вину и вернул похищенные деньги. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом до 80 тысяч рублей.