Вологодские ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно позвонить в другие регионы

В честь Дня Победы вологодские ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно пообщаться с однополчанами, родными и близкими, живущих в других городах России и ближнего зарубежья. «Ростелеком» предоставит им до 100 бесплатных минут на звонки на стационарные и мобильные телефоны с 25 апреля по 10 мая.

100 минут предоставляется по каждому из трех направлений: внутризоновые звонки (в населенные пункты одного субъекта РФ), междугородные звонки по России, международные звонки в страны ближнего зарубежья: Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Латвия, Литва, Эстония, Южная Осетия.

Кроме того, до 10 мая 2019 года ветераны могут бесплатно отправить телеграммы по России и в указанные страны ближайшего зарубежья. Отправку телеграмм можно заказать с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах приема телеграмм.

Совершить бесплатные звонки и отправить телеграммы можно в отделениях «Почты России» при предъявлении соответствующих удостоверений.