В Кадуе пьяный мотоциклист насмерть сбил школьника, ехавшего на велосипеде по краю дороги

29.04.2019 [Происшествия]

В Кадуйском районе погиб подросток 2005 г.р., ехавший на велосипеде по краю дороги. ДТП произошло 26 апреля около 16:30 на улице Промышленная неподалеку от моста через реку Сивец.

По предварительной информации областного УМВД, 39-летний мужчина на мотоцикле "Хонда" сбил мальчика, который ехал на велосипеде по краю проезжей части согласно ПДД. Ребёнок скончался на месте происшествия. Мотоциклист получил переломы руки и был доставлен в медицинское учреждение Череповца.

- Сотрудники ГИБДД установили, что водитель не имеет права на управление транспортными средствами, кроме того у него имеются признаки опьянения, - сообщает областное УМВД.

Отметим, что это уже не первый случай, когда велосипедистов, едущих по краю дороги в Вологодской области, сбивают насмерть. Отдельных полос для велосипедов в регионе нет ни на дорогах, ни на тротуарах (ред. - за исключением коротких отрезков на тротуарах в центре Вологды).

Еще одно смертельное ДТП произошло днем 27 апреля в Вологде: 76-летняя женщина погибла под колесами "Дэу Нексия" на улице Железнодорожной. Пенсионерка внезапно вышла на дорогу перед движущимся автомобилем. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Тэги: ДТП, велосипедисты, гибель ребенка

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