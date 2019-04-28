Футбольный клуб «Череповец» завоевал бронзу на предсезонном турнире в Великом Новгороде

28.04.2019 [Спорт]
Футбольный клуб «Череповец» завоевал бронзу на предсезонном турнире в Великом Новгороде

В Великом Новгороде с 23 по 27 апреля прошел предсезонный футбольный турнир Кубок МРО «Северо-Запад». Для клуба «Череповец» эти соревнования стали этапом подготовки к Кубку и Первенству Межрегиональной федерации футбола (МФФ) «Золотое кольцо».

Череповчане на групповом этапе провели три матча - против команд «Ленинградец» из Гатчины (5:0), «Триумф» из Петрозаводца (1:2) и хозяев поля «Электрон» (2:0). В итоге череповецкий клуб с шестью очками занял второе место в группе и боролся за бронзу в плей-офф с ФК «Кандалакша». Основное время матча завершилось вничью 0:0, а в серии послематчевых пенальти "желто-черные" одержали победу 4:2. Вратарь череповчан Михаил Зыков отразил два пенальти.

ФК «Череповец» занял третье место, на втором - «Триумф», а победителем предсезонного турнира стало «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Первый официальный матч череповчане проведут 12 мая: в этот день в матче Кубка среди любительских команд III лиги «Череповец» сыграет с командой «Череповец 2», а «СДЮШОР-Вологда» примет молодежную команду ярославского «Шинника». Первый тур Первенства МФФ «Золотое кольцо» пройдет 22 мая - ФК «Череповец» и «СДЮШОР-Вологда» сыграют друг против друга.

Добавим, что «СДЮШОР-Вологда» сейчас готовится к сезону в Вологде. Накануне подопечные Романа Устожанина провели открытую тренировку, которую посетили мэр Вологды Сергей Воропанов и начальник управления физической культуры и массового спорта Дмитрий Жиобакас.

- Цель поставлена - занять призовое место в Первенстве России среди команд третьего дивизиона, - написал Сергей Воропанов на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Тэги: Футбол
Фото: vk.com/cherepovets_football_club

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