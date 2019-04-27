Росгвардия просит засекретить свои госзакупки

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) предлагает засекретить свои закупки, сообщает РБК со ссылкой на официальный портал нормативных правовых актов.

Изменения предлагается внести в федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Речь идет о пункте 5 части 2 ст. 84 этого закона.

Действующая версия закона разрешает использовать «закрытые способы определения поставщиков» органами власти, которые вырабатывают и реализуют госполитику в ​области обороны и государственного управления «в области обеспечения безопасности Российской Федерации». Перечень таких организаций формирует правительство, сейчас в него входят Минобороны, ФСБ, Служба внешней разведки, а также подведомственные им госучреждения и государственные унитарные предприятия.

В качестве планируемого срока вступления нормативного акта в силу указан декабрь 2019 года. Отметим, что если он будет принят, то засекречены будут все госзакупки Росгвардии, а не только те, которые касаются военной сферы.

Напомним, в августе 2018-го Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждалось, что Росгвардия закупала продукты для своих сотрудников по завышенным ценам. В ведомстве назвали расследование фальсификацией, а директор Росгвардии Виктор Золотов вызвал Навального на дуэль. Позже крымский мясокомбинат «Дружба народов», поставляющий продукты Росгвардии, через суд обязал оппозиционера удалить расследование.



