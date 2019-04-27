В Вологде презентуют онлайн-базу списка жителей города 1917 года, созданную волонтерами

29 апреля в Вологодской областной библиотеке имени Бабушкина будут представлены итоги проекта "Вернем нашим предкам имена". Это онлайн-база списка жителей Вологды 1917 года, которую в течение нескольких месяцев собирали и расшифровывали волонтеры.

Источником онлайн-базы послужили списки избирателей, составленные к выборам в Учредительное собрание. В них содержатся ФИО, возраст и адрес проживания всех жителей старше 20 лет. Благодаря работе волонтеров теперь можно узнать жителей любого дома за последние сто лет (ред. - с момента заселения).

Так, из второй части списка можно узнать о способах размещения огромного количества беженцев, приехавших в город, например, при католическом костёле, военные лазареты и списки нескольких военных частей. В третьей части - имена и фамилии тех, кто жил в здании городской администрации (гостиница "Эрмитаж"), монахов Свято-Духова монастыря, жителей дома-музея купца Самарина и многое другое. Среди жителей четвертого участка волонтеры обнаружили родителей Шаламова и другие известных людей.

- За 96 дней 15 волонтеров расшифровали списки избирателей в Учредительное собрание (все совершеннолетние жители города обеих полов). На настоящий момент это крупнейшая по охвату среди российский городов открытая база подобного рода. Ни в Москве, ни в Петербурге нет ничего и близко похожего, - рассказал NewsVo автор проекта Денис Самойлов.



Он приглашает всех, кто хочет узнать, как создавалась эта историческая онлайн-база и что в итоге получилось, на презентацию в библиотеку. Начало в 18:30, вход свободный.

Добавим, что все списки в ближайшее время будут доступны на сайте Вологодской областной библиотеки.