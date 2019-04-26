В Центральном микрорайоне Вологды горячую воду летом опять отключат на месяц

В Вологде утвердили график плановых отключений горячей воды летом. Как обычно, большая часть котельных будет остановлена на две недели.

В Центральном микрорайоне Вологды горячую воду снова отключат на месяц. Как и в прошлом году, в администрации города объясняют такой длительный период отключения масштабными работами на теплосетях котельной ТГК-2.

Южный район будет отключен от горячего водоснабжения на три недели, начиная с 20 мая. В домах Центрального района горячей воды не будет весь июль.

- Эти сроки необходимы чтобы не только подготовить котельную к новому отопительному сезону, но и отремонтировать большие участки теплосетей на ул. Предтеченской и вдоль Московского шоссе. Там предстоит замена трубопроводов большого диаметра, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Начиная с 20 мая начнут отключать муниципальные котельные на Болонина, 23а, Пошехонском шоссе, 36а, Разина, 53б, КарлаМаркса,70, Маяковского, 22, а также котельную ТГК-2. В начале июня горячая вода будет отключена у потребителей Западной котельной, в конце июля – котельной ВОМЗ.