В Центральном микрорайоне Вологды горячую воду летом опять отключат на месяц

26.04.2019 [Общество]

В Вологде утвердили график плановых отключений горячей воды летом. Как обычно, большая часть котельных будет остановлена на две недели. 

В Центральном микрорайоне Вологды горячую воду снова отключат на месяц. Как и в прошлом году, в администрации города объясняют такой длительный период отключения масштабными работами на теплосетях котельной ТГК-2.

Южный район будет отключен от горячего водоснабжения на три недели, начиная с 20 мая.  В домах Центрального района горячей воды не будет весь июль.

- Эти сроки необходимы чтобы не только подготовить котельную к новому отопительному сезону, но и отремонтировать большие участки теплосетей на ул. Предтеченской и вдоль Московского шоссе. Там предстоит замена трубопроводов большого диаметра, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Начиная с 20 мая начнут отключать муниципальные котельные на Болонина, 23а, Пошехонском шоссе, 36а, Разина, 53б, КарлаМаркса,70, Маяковского, 22, а также котельную ТГК-2. В начале июня горячая вода будет отключена у потребителей Западной котельной, в конце июля – котельной ВОМЗ. 

- Предприятие «Вологдагортеплосеть» также запланировало более интенсивную замену коммуникаций. Обновлено будет 8 км теплосетей в двухтрубном исполнении - это в полтора раза больше, чем в предыдущие годы.  В этой работе учтена перекладка 17 участков во дворах, где будет проходить ремонт территорий по программе «Городская среда», и 5 участков дорог, где ремонт проезжей части будет проведен по программе «Безопасные и качественные  автомобильные дороги». Обновление сетей будет проведено до замены асфальтового покрытия, - пояснили в пресс-службе городской администрации.

Тэги: горячая вода

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