Подать заявление о голосовании на выборах по месту пребывания в Вологодской области можно будет через МФЦ

26.04.2019 [Общество]

Жители Вологодской области смогут подавать заявление о голосовании на выборах губернатора и депутатов заксобрания по месту пребывания через многофункциональные центры. Соответствующие поправки в региональный закон внесли депутаты законодательного собрания области.

Ранее депутатами уже были приняты поправки в избирательное законодательство, которые позволили любому жителю области на выборах губернатора, депутатов законодательного собрания проголосовать не по месту прописки, а там, где гражданин будет фактически находиться в день выборов, но в пределах избирательного округа.

«Для этого нужно подать заявление или в территориальную, или в участковую избирательную комиссию. Теперь такое заявление можно будет подать и через МФЦ. Для этого нужно обратиться не ранее, чем за 45 и не позднее, чем за три дня до дня голосования», - прокомментировала председатель комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина.

Поправками также была предусмотрена возможность получения в МФЦ так называемого "электронного паспорта", с помощью которого проходит регистрация на портале госуслуг.

Тэги: МФЦ, выборы

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