В Вологодской области будут обучать тренеров

26.04.2019 [Общество]

В Вологодской области создадут образовательное учреждение для подготовки тренеров разных видов спорта. Об этом в рамках правительственного часа в региональном законодательном собрании рассказал заместитель губернатора Олег Васильев.

В настоящее время в сфере спорта в Вологодской области работают 2,5 тысячи тренеров и преподавателей. Впервые в 2018 году отрасль пополнилась 155 специалистами, сообщает пресс-служба ЗСО.

- По проведенному анализу видно, что если при развитии материально-технической базы не решить вопрос кадров, то вся работа по строительству новых объектов будет бессмысленна. Именно поэтому было принято решение, которое уже поддержано губернатором области, о создании в регионе среднего профессионального образовательного учреждения по линии физической культуры и спорта, - заявил Олег Васильев.

Депутаты также обратили внимание на отсутствие специалистов, курирующих вопросы физической культуры, в местных администрациях. Во многих муниципалитетах полномочия передаются в подведомственные учреждения – спортивные школы и ФОКи, что, по мнению парламентариев, негативно отражается на развитии спорта.

По-прежнему актуальной остается проблема спортивной медицины. В области работает всего три таких врача, и спортсменам приходится ездить на осмотр в Вологду и Череповец. Как отметил Олег Васильев, в настоящее время прорабатывается вопрос выездных приемов, а на перспективу еще пять специалистов пройдут соответствующую переподготовку.

- Также стоит вопрос развития спорта в дошкольных учреждениях. Залы и открытые площадки есть только в новых детских садах. В остальных ребята занимаются в музыкальных кабинетах, а на улице им и вовсе запрещают бегать. Еще одна проблема – это здоровье детей. У нас более 37 тысяч ребят имеют 3, 4 или 5 группу здоровья. А это специальные, адаптированные занятия или лечебная физкультура. То есть проблема замыкается не только на спорт, она носит комплексный характер, - подвела итог председатель комитета ЗСО по образованию, культуре и здравоохранению Людмила Ячеистова.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ". 

Тэги: тренеры, спорт

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Убийца спортсмена Дениса Раздрогова в Великом Устюге просит смягчить ему приговор
В Вологде член Общественного совета, нарушившая правила парковки, обвинила инспекторов ГИБДД в отсутствии совести
Основатели компании Playrix рассказали о причинах переноса штаб-квартиры из Вологды в Ирландию
В Вологде скончался радиоведущий и основатель фонда "Хорошие люди" Евгений Лукашин
В Вологде покончил с собой второклассник из школы № 14
7-летний Степан, избитый в семье опекуна в Вологде, скончался
В Сокольском районе 786 человек остались без врачей
В Череповце девушка, арендовавшая квартиру, украла из нее все, включая розетки
Вологодская область вошла в число 16 регионов России, где формально выполнены майские указы
В Вологде загорелся расселенный дом, о сносе которого власти отчитались в 2017 году
26.04.2019 [Происшествия]

В Вологде покончил с собой второклассник из школы № 14

5130
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Подать заявление о голосовании на выборах по месту пребывания в Вологодской области можно будет через МФЦ
В Вологодской области будут обучать тренеров
В Белозерске из-за отсутствия контейнерных площадок придорожные канавы завалены мусором
Череповец, Тотьма и Устюжна выиграли гранты на благоустройство территорий
Прокуратура выявила случаи картельного сговора при установке видеосистем на дорогах в Вологодской области
Депутаты-единороссы из Вологодской гордумы используют "Бессмертный полк" в своих целях
В Великоустюгском районе будут судить чиновника-единоросса, который разрешил незаконно вырубить лес на 35,7 млн рублей
 


19.04.2019 [Общество]

31 килограмм мусора в месяц на семью: в Череповце провели эксперимент по накоплению ТКО

35083
0
26.04.2019 [БлогоVO]

Нашлись те, кто решил воспользоваться нашим именем нашлись те,кто решил воспользоваться нашим именем

163
0
26.04.2019 [Обзор Прессы]

Зловещий чернобыльский выхлоп. 33 года спустя

91
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика