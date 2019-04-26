В Вологодской области будут обучать тренеров

В Вологодской области создадут образовательное учреждение для подготовки тренеров разных видов спорта. Об этом в рамках правительственного часа в региональном законодательном собрании рассказал заместитель губернатора Олег Васильев.

В настоящее время в сфере спорта в Вологодской области работают 2,5 тысячи тренеров и преподавателей. Впервые в 2018 году отрасль пополнилась 155 специалистами, сообщает пресс-служба ЗСО.

- По проведенному анализу видно, что если при развитии материально-технической базы не решить вопрос кадров, то вся работа по строительству новых объектов будет бессмысленна. Именно поэтому было принято решение, которое уже поддержано губернатором области, о создании в регионе среднего профессионального образовательного учреждения по линии физической культуры и спорта, - заявил Олег Васильев.

Депутаты также обратили внимание на отсутствие специалистов, курирующих вопросы физической культуры, в местных администрациях. Во многих муниципалитетах полномочия передаются в подведомственные учреждения – спортивные школы и ФОКи, что, по мнению парламентариев, негативно отражается на развитии спорта.

По-прежнему актуальной остается проблема спортивной медицины. В области работает всего три таких врача, и спортсменам приходится ездить на осмотр в Вологду и Череповец. Как отметил Олег Васильев, в настоящее время прорабатывается вопрос выездных приемов, а на перспективу еще пять специалистов пройдут соответствующую переподготовку.

- Также стоит вопрос развития спорта в дошкольных учреждениях. Залы и открытые площадки есть только в новых детских садах. В остальных ребята занимаются в музыкальных кабинетах, а на улице им и вовсе запрещают бегать. Еще одна проблема – это здоровье детей. У нас более 37 тысяч ребят имеют 3, 4 или 5 группу здоровья. А это специальные, адаптированные занятия или лечебная физкультура. То есть проблема замыкается не только на спорт, она носит комплексный характер, - подвела итог председатель комитета ЗСО по образованию, культуре и здравоохранению Людмила Ячеистова.