В Белозерске из-за отсутствия контейнерных площадок придорожные канавы завалены мусором

В Белозерске мусор попадает в придорожные канавы из-за отсутствия оборудованных контейнерных площадок. Об этом местные жители пишут в соцсети.

- Мусор валяется возле контейнеров, а то и оказывается в придорожных канавах. Если раньше "Вторресурсы" убирали возле каждого контейнера, то сейчас "Чистый след" не считает это своей обязанностью, - пишет Анатолий Столяров в группе On-line Белозерск.

В комментариях к записи представитель районной администрации сообщил, что контейнерные площадки в городе планируют оборудовать до 30 августа, а также посоветовал обратиться за помощью к регоператору, в обязанности которого входит уборка просыпавшегося во время погрузки мусора.