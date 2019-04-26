В Белозерске из-за отсутствия контейнерных площадок придорожные канавы завалены мусором

26.04.2019 [Общество]

В Белозерске мусор попадает в придорожные канавы из-за отсутствия оборудованных контейнерных площадок. Об этом местные жители пишут в соцсети.

- Мусор валяется возле контейнеров, а то и оказывается в придорожных канавах. Если раньше "Вторресурсы" убирали возле каждого контейнера, то сейчас "Чистый след" не считает это своей обязанностью, - пишет Анатолий Столяров в группе On-line Белозерск.

В комментариях к записи представитель районной администрации сообщил, что контейнерные площадки в городе планируют оборудовать до 30 августа, а также посоветовал обратиться за помощью к регоператору, в обязанности которого входит уборка просыпавшегося во время погрузки мусора.

- Плати 140р за мусор,а потом ещё сходи убери этот мусор бесплатно, - возмущается Юлия Карачева.

- Как же интересно тендер получил , с такими контейнерами, и тарифом. По сравнению с Вторресурсами вдвое больше , только где. Машина приезжает каждый день, топливо, тариф в двойне? Ещё и комиссия, спасибо, - пишет пользователь Дима Демичев.

Тэги: мусор
Сюжет: тариф на вывоз мусора

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