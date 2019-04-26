Череповец, Тотьма и Устюжна выиграли гранты на благоустройство территорий

26.04.2019 [Общество]

130 миллионов рублей из федерального бюджета получат дополнительно на благоустройство Череповец, Тотьма и Устюжна в 2019 году. Проекты этих городов стали победителями Всероссийского конкурса проектов малых городов и исторических поселений, сообщает сайт правительства Вологодской области.

«Конкурс проводится в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» с 2018 года. Правительством РФ предусмотрена дополнительная поддержка из федерального бюджета для малых городов и исторических поселений федерального и регионального значения. Вологодская область второй год участвует в этом конкурсе, - рассказал заместитель губернатора Антон Стрижов. - Для участия в конкурсе 2019 года в федеральную конкурсную комиссию было направлено 330 заявок из всех субъектов РФ, в том числе 7 заявок от Вологодской области. По итогам конкурсного отбора выбрано 77 лучших проектов из 43 регионов, в их числе три заявки от Вологодской области».

Так, 50 млн рублей получит Череповец на воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных. Проект «Реконструкция набережной Кускова в городе Тотьма» также выиграл 50 млн рублей. В Устюжне собираются реконструировать сквер жертв революции на Соборной площади. На эти цели город получит 30 млн рублей.

Все проекты должны быть реализованы до конца 2020 года.

Добавим, что в 2018 году на конкурс от Вологодской области было направлено 11 заявок, победителем от Вологодской области признан проект города Вытегры «Создание набережной реки Вытегра с восстановлением исторического облика». Сумма федерального гранта для Вологодской области составила 55 миллионов рублей. Этот проект реализуется в этом году.

По данным пресс-службы областного правительства, сейчас подрядчик уже приступает к непосредственному выполнению работ. До 1 декабря 2019 года они будут завершены.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ". 

Тэги: благоустройство, гранты

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