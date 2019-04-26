Прокуратура выявила случаи картельного сговора при установке видеосистем на дорогах в Вологодской области

26.04.2019 [Общество]

Генпрокуратура выявила серьезные нарушения в деятельности систем фиксации нарушений ПДД в ряде регионов РФ, сообщает Коммерсантъ. В частности, в Вологодской области прокуратура и ФАС обнаружили превышения полномочий со стороны чиновников и картельные сговоры между компаниями-участниками рынка.

Развитию систем фиксации нарушений и снижению аварийности мешают «хищение бюджетных средств» и «неудовлетворительное состояние законности», считают в надзорном ведомстве. Проблемы возникают и в регионах, где установка камер происходит по принципу концессии: собранных от штрафов денег порой не хватает, и власти вынуждены доплачивать из бюджета частным компаниям.

Поручение собрать данные о работе систем фиксации нарушений в регионах последовало после того, как вице-премьер Максим Акимов в феврале в интервью одному из СМИ назвал дорожные камеры «средством коммерциализации»: «Все эти государственно-частные партнерства в такой сфере мне очень не нравятся, мы будем придушивать серые схемы». О проверке, которую проводила в регионах Генпрокуратура по просьбе ГИБДД, рассказали источники “Ъ”, знакомые с ее результатами. 

«Полученные по итогам проверок данные свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии законности в этой сфере,— говорит один из источников “Ъ”, ссылаясь на письмо Генпрокуратуры.— Отсутствие действенных мер, направленных на развитие систем фиксации нарушений, ненадлежащее финансирование мероприятий, а зачастую и хищение бюджетных средств препятствуют снижению уровню аварийности и улучшению состоянию аварийности на дорогах».

- В Вологодской области казенное учреждение «Центр обеспечения региональной безопасности» (ЦОРБ) заключило контракт с «Ростелекомом» на поставку оборудования также для системы фотовидеофиксации нарушений. Источник “Ъ”, знакомый с материалами Генпрокуратуры, не конкретизировал, о каком контракте идет речь. Данные портала госзакупок говорят, что в 2016–2017 годах «Ростелеком» выполнял контракты ЦОРБ на 48,9 млрд и 10,6 млрд руб. по техническому обслуживанию камер. Генпрокуратура указывает на то, что стоимость оборудования, которое поставляла компания для ЦОРБ, в полтора раза выше, чем цена закупки у поставщика — ЗАО «Техносервъ А/С». Кроме того, ЦОРБ предоставил «Ростелекому» «преимущественные условия путем доступа к информации о предстоящем конкурсе». На основании проверки прокуратуры УФАС по Вологодской области в конце 2018 года признал «Ростелеком» и «Техносервъ А/C» заключившими картельный сговор, в действиях ЦОРБ также выявлены нарушения законодательства, - пишет Коммерсантъ.

В Вологодской области решение регионального УФАС оспаривается «Ростелекомом» в суде.

Тэги: видеофиксаторы, нарушения, ПДД, коррупция

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