В «Ночь музеев» вологжане смогут примерить театральные костюмы

26.04.2019 [Общество]

Вологодский музей-заповедник 18 мая присоединится к Международной акции «Ночь музеев». В этот день Вологодский кремль превратится в большие театральные подмостки.

«Ночь музеев: за кулисами истории» – так называется программа 2019 года. Посетители узнают историю вологодских театров, встретятся с актёрами, увидят подлинные костюмы из фондов XX века и узнают, как создаются театрально-звуковые эффекты.

Гости «Ночи музеев» увидят подлинные наряды из собрания музея середины XX века и примерят театральные костюмы из интерактивного фонда.

- В первом зале отдела природы художник-график Марина Тарк и ее ученики покажут чудо: перед зрителями оживут картинки, созданные из света и песка. При желании некоторые участники смогут сами попробовать себя в этом искусстве, - рассказали в музее.

Кроме того, все желающие смогут принять участие в конкурсе костюмов. Самые оригинальные театральные образы получат ценные подарки от организаторов после «Парада костюмов». Положение о конкурсе можно найти на сайте Вологодского музея-заповедника.

Во время концерта в главном дворе кремля зрители увидят выступления музыкальных коллективов - оркестров Александра Лоскутова и Сергея Кузнецова, дуэта «Балалайка MIX». Завершением акции станет яркое огненное шоу.

Начало акции в 19:00.

Подробную программу «Ночи музеев» смотрите на сайте Вологодского музея-заповедника.

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