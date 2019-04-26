В Череповце лже-электрик украл у пенсионерки 12 тысяч рублей

26.04.2019 [Происшествия]

Накануне очередной случай обмана пенсионера произошел в Череповце.

78-летняя женщина впустила к себе в квартиру неизвестного мужчину, который представился специалистом по поверке счетчиков. Злоумышленник сказал, что он осмотрел уже установленные счетчики, и сообщил, что за поверку пенсионерка должна заплатить ему чуть более 100 рублей. Увидев, где череповчанка хранит сбережения, он похитил все деньги и скрылся.

По словам обманутой пенсионерки, в пакете находилось более 12 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Тэги: мошенничество, обман пенсионеров

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Убийца спортсмена Дениса Раздрогова в Великом Устюге просит смягчить ему приговор
В Вологде член Общественного совета, нарушившая правила парковки, обвинила инспекторов ГИБДД в отсутствии совести
Основатели компании Playrix рассказали о причинах переноса штаб-квартиры из Вологды в Ирландию
В Вологде скончался радиоведущий и основатель фонда "Хорошие люди" Евгений Лукашин
В Вологде покончил с собой второклассник из школы № 14
7-летний Степан, избитый в семье опекуна в Вологде, скончался
В Сокольском районе 786 человек остались без врачей
В Череповце девушка, арендовавшая квартиру, украла из нее все, включая розетки
Вологодская область вошла в число 16 регионов России, где формально выполнены майские указы
В Вологде загорелся расселенный дом, о сносе которого власти отчитались в 2017 году
25.04.2019 [БлогоVO]

Вам не кажется, что всё это уже абсурд?

1152
1
23.04.2019 [БлогоVO]

Набережная 18+

2246
0
19.04.2019 [БлогоVO]

Никто не хочет тотального бетонирования!

1077
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Подать заявление о голосовании на выборах по месту пребывания в Вологодской области можно будет через МФЦ
В Вологодской области будут обучать тренеров
В Белозерске из-за отсутствия контейнерных площадок придорожные канавы завалены мусором
Череповец, Тотьма и Устюжна выиграли гранты на благоустройство территорий
Прокуратура выявила случаи картельного сговора при установке видеосистем на дорогах в Вологодской области
Депутаты-единороссы из Вологодской гордумы используют "Бессмертный полк" в своих целях
В Великоустюгском районе будут судить чиновника-единоросса, который разрешил незаконно вырубить лес на 35,7 млн рублей
 


19.04.2019 [Общество]

31 килограмм мусора в месяц на семью: в Череповце провели эксперимент по накоплению ТКО

35083
0
26.04.2019 [БлогоVO]

Нашлись те, кто решил воспользоваться нашим именем нашлись те,кто решил воспользоваться нашим именем

163
0
26.04.2019 [Обзор Прессы]

Зловещий чернобыльский выхлоп. 33 года спустя

91
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика