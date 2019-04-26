В Череповце лже-электрик украл у пенсионерки 12 тысяч рублей

Накануне очередной случай обмана пенсионера произошел в Череповце.

78-летняя женщина впустила к себе в квартиру неизвестного мужчину, который представился специалистом по поверке счетчиков. Злоумышленник сказал, что он осмотрел уже установленные счетчики, и сообщил, что за поверку пенсионерка должна заплатить ему чуть более 100 рублей. Увидев, где череповчанка хранит сбережения, он похитил все деньги и скрылся.

По словам обманутой пенсионерки, в пакете находилось более 12 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.