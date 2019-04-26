В Вологде покончил с собой второклассник из школы № 14

Учащийся школы № 14 покончил с собой. Мальчик учился во втором классе. ЧП произошло 24 апреля.

В школе NewsVo сказали, что ЧП не имеет отношения к учебе:

- В школе ничего не произошло, ребенок ушел из школы домой. В школе у ребенка все в порядке было. Буллинг исключен, потому что ребенок был одним из самых сильных в классе, учился на хорошие и отличные оценки. В этом классе нет такого, - сказал директор учреждения Николай Дьяков.

За информацией он рекомендовал обращаться в правоохранительные органы. Однако в региональном управлении Слественного комитета РФ никакой информации журналистам не дают, так как в центральном управлении Следственного комитета им запретили комментировать случаи суицида. Сейчас следователи беседуют с руководством школы и учителями.