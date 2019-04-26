В Доме-музее Можайского открылась выставка советских плакатов про космос

Сегодня в Доме-музей Александра Можайского открылась выставка советских плакатов, открыток и конвертов, посвящённых теме освоения космоса. Выставка «Космические дали» начнёт работать с 26 апреля.

В экспозиции «Космические дали» представлены плакаты из собрания Вологодского музея-заповедника, открытки и конверты со спецгашением и автографами космонавтов и другие экспонаты.

Часть выставки связана с именем космонавта Алексея Леонова, например, книга для детей с автографом, автором-художником которой является сам Леонов, его фотографии и кисти для живописи.

- Новая выставка приурочена к космическим юбилеям этого года: 9 марта исполнилось 85 лет со дня рождения Юрия Гагарина, 30 мая свой 85-летний юбилей отметит Алексей Леонов, а 2 августа исполнилось бы 85 лет космонавту № 5 Валерию Быковскому, - рассказали в Вологодском музее-заповеднике.

Выставка будет работать до 12 октября. Режим работы музея: с 10:00 до 17:00 (вторник – суббота).