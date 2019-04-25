Вологжан приглашают принять участие в акции в соцсетях, посвященной деревенской прозе 20 века

Музей-квартира Василия Белова приглашает вологжан поучаствовать в интернет-акции #ДеревенскаяПроза. Организатором мероприятия выступает филиал Кирилло-Белозерского музея-заповедника – Музей-квартира Василия Белова, информационным партнёром – Интернет-портал «Культура.РФ»

- Чтобы поучаствовать в акции #ДеревнескаяПроза, посвящённой любимым произведениям писателей данного литературного направления, достаточно выложить цитату с фотоиллюстрацией ее основных образов – Федора Абрамова, Виктора Астафьева, Валентина Распутина, Василия Шукшина, Василия Белова и других выдающихся «писателей-деревенщиков» второй половины XX века – в социальных сетях «Вконтакте», «Facebook», «Одноклассники» с хэштегами #ДеревенскаяПроза и на выбор: #ВасилийБелов, #ВасилийШукшин, #ВалентинРаспутин, #ФедорАбрамов, #ВикторАстафьев, - рассказали в музее.

Акция проводится с 25 апреля по 25 сентября 2019 года. До 15 октября будут оценивать работы, а с 23 октября по 1 декабря 2019 года планируется фотовыставка лучших работ в Музее-квартире Василия Белова в Вологде. Ознакомиться с положением о конкурсе можно на официальном сайте Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

Публикацию творческой работы можно сделать на личной странице в соцсети или направить ее в группы музея-квартиры Белова в социальных сетях с указанием ФИО участника:

ВК - https://vk.com/belovmuseum

Одноклассники - https://ok.ru/group/58861763625001

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