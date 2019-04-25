Вологжанина приговорили к двум годам колонии за непристойную переписку в соцсети с 12-летней девочкой

В Вологде вынесли приговор 34-летнему мужчине, обвиняемому в развращении 12-летней девочки через переписку в соцсетях, сообщает региональное управление следственного комитета.

Следствием и судом установлено, что в 2017 году мужчина познакомился со школьницей на улице, потом поддерживал с ней связь в социальной сети, развращая непристойной перепиской.

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и последующим ограничением свободы на 1 год. Это решение подсудимый пытался обжаловать в вышестоящей инстанции, но безуспешно. В итоге приговор вступил в законную силу.