Хулиганом, стрелявшим из пневматики в автобус в Череповце, оказался школьник

В Череповце полицейские установили хулигана, стрелявшего из пневматики в рейсовый автобус с пассажирами на улице Ленинградской. Им оказался 15-летний школьник. Инцидент произошел в начале апреля.

В результате выстрела было повреждено стекло в автобусе, ехавшем по маршруту в Зашекснинском районе. Кондуктор пояснила полицейским, что услышала хлопок, а потом увидела, что разбилось дверное стекло. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм».

Вандал был обнаружен с помощью записей с камер наружного видеонаблюдения.

- Внимание полицейских привлекла компания подростков, находившихся неподалеку от места происшествия. Оперативники установили личность одного из них. Подросток 2004 г.р. сознался в содеянном, но объяснить полицейским зачем он выстрелил в автобус не смог. Несовершеннолетний рассказал, что пневматический пистолет взял у знакомого, с котором познакомился недавно. Мальчик знал только его имя и где он живет, - сообщает областное УМВД.

Владельцем пневматики оказался ровесник стрелявшего школьника. По месту его жительства был изъят пневматический пистолет. Мальчик пояснил, что приобрел его на сайте.

Родители подростка, стрелявшего в автобус, сказали, что возместят причиненный ущерб.