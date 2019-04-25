В деревне Старое Квасово Устюженского района сгорели заброшенное здание магазина и два дома

В деревне Старое Квасово в Устюженском районе вчера днем сгорели два дома и здание бывшего магазина.

По данным пресс-службы УМЧС, пожар начался с дома, в котором проживал 62-летний мужчина – сигнал о возгорании поступил в 15.37. В 16.07 поступило новое сообщение: загорелись еще две постройки и есть угроза распространения огня на лес.

К 18.10 прибывшие на место пожарные потушили огонь, пламя успело уничтожить три постройки. Первая – дом, в котором проживал мужчина с инвалидностью. Недавно он выписался из больницы после инсульта, поэтому внятных объяснений, почему начался пожар, дать не смог. Его временно госпитализировали в центральную районную больницу.

Кроме того, сгорел дачный дом, принадлежавший жителям Москвы. В этом доме они не появлялись около четырех лет, сообщает отдел полиции по Устюженскому району.

Огнем также уничтожено старое полуразрушенное здание бывшего магазина, пустовавшее около двадцати лет.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем со стороны хозяина жилого дома.