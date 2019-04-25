Тепличный комплекс «Новый» под Череповцом откроют на два года позже заявленного срока

25.04.2019 [Экономика]

Тепличный комплекс «Новый» под Череповцом, который должны были сдать еще в 2017 году, теперь обещают достроить к концу 2019 года. О новых сроках сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

Напомним, строительство комплекса началось в марте 2017 года, завершить все работы должны были к декабрю того же года. На инвестиционном совете Череповца проекту тепличного комплекса был присвоен статус приоритетного, земельный участок в аренду инвестор - ООО «Череповецкий тепличный комплекс «Новый» - получил на льготных условиях. Предполагалось, что в это ООО перейдут работники обанкротившегося СХПК «Овощной». Однако потом предприниматель Николай Хохлов выкупил производственные площадки предприятия, и там открылся тепличный комплекс «Тоншаловский». Власти в ноябре 2018 года заявили, что он будет работать вместо обанкротившегося «Овощного».

Интересно, что в декабре 2018 года тепличный комплекс «Тоншаловский», где перед этим открыли первую очередь с теплицами, оказался... выставлен на продажу на сайте Авито. После того, как информация о продаже появилась в СМИ, в ситуации стали разбираться чиновники мэрии Череповце. Вскоре объявление было снято с публикации.

В 2018 году ООО «Череповецкий тепличный комплекс «Новый» вошло в число резидентов ТОСЭР, также получив льготы на имущество, налог на прибыль, налог на землю и по отчислениям во внебюджетные фонды.

По данным пресс-службы главы региона, общая стоимость проекта составляет более 2 млрд рублей. Сообщается, что 800 миллионов уже реализованы на подготовку инженерных коммуникаций, возведение энергоцентра, монтаж ливневой канализации и металлоконструкций теплиц. Впереди остекление кровли.

«Еще один важный этап - набор кадров. В первую очередь мы будем ориентироваться на череповчан, которые уже работали в сельском хозяйстве. К началу сентября нам нужно набрать сто человек. Все специалисты пройдут обучение по применению голландской технологии выращивания овощей в закрытом грунте», - рассказал генеральный директор ООО «ЧТК «Новый» Сергей Столбов.

Общий объем урожая за год  в новом тепличном комплексе должен составить более 5,5 тысяч тонн. Овощи – огурцы, томаты, салат -  будут выращиваться по современной голландской технологии, которую отличает высокая урожайность и максимальная автоматизированность рабочего процесса

Планируемый рынок сбыта, в первую очередь, - социальные учреждения и торговые прилавки Вологодской области. Кроме того, в перечне возможных потребителей жители соседних регионов – Архангельской, Мурманской и Московской областей.

О том, как развивалась история банкротства СХПК «Овощной», начиная с 2015 года, читайте на сайте NewsVo.

Тэги: СХПК Овощной, сельское хозяйство, овощи

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