В поселке Майский пациентов по полисам ОМС будут принимать врачи клиники «Бодрость»

В поселке Майский Вологодского района открыли новую амбулаторию. Медучреждение создано в рамках муниципально-частного партнерства: инвестор – ООО «Компания Бодрость» - получил в аренду здание, провел в нем капитальный ремонт и оборудовал помещения.

В пресс-службе администрации Вологодского района сообщили, что в ремонт старого здания компания вложила около 7 млн рублей:

- Теперь местным жителям будут оказывать услуги в рамках программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи. Пациенты смогут прикрепиться к этой амбулатории на основании личного заявления и бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования, получать необходимые услуги.

Это означает, что за оказываемые местным жителям медицинские услуги инвестор, как и государственные поликлиники, будет получать средства из фонда ОМС. Медучреждение в поселке Майский сможет обслуживать до 6000 приписанных к ней человек.

В амбулатории будет принимать врач общей практики, кардиолог, невролог, хирург, ортопед-травматолог. Люди смогут воспользоваться процедурным кабинетом, сделать ЭГК, Холтеровскоемониторирование, спирометрию, УЗИ. Также здесь есть дневной стационар. В пресс-службе отмечают, что те медицинские услуги, которые не могут быть оказаны в этой амбулатории, пациенты смогут получать в медцентре "Бодрость" в Вологде (ред. - бесплатно).

В пресс-службе администрации Вологодского района корреспонденту Newsvo пояснили, что в амбулатории будут оказывать и платные услуги, «как и в любой государственной поликлинике». Отметим, что платно вологжане могут лечиться только по своему собственному желанию - если вы пришли на прием по полису ОМС, то имеете право на получение всех услуг бесплатно, включая анализы и обследования.

До 2021 года в Вологодском районе планируют дополнительно построить еще пять медучреждений: четыреФАПа и амбулаторию в Непотягове. В пресс-службе администрации Вологодского района сказали, что также будут расширять услуги муниципального социального такси, чтобы пенсионеры и ветераны района без проблем могли выехать в ЦРБ.

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