В Вологде открылся пункт бесплатной юридической помощи для жителей

Член общественного совета Вологды Максим Выдров вместе с коллегами-юристами организовал в Вологде бесплатную юридическую помощь населению.

- По роду деятельности (ред. - Максим является председателем правления Вологодской общественной организации инвалидов) мне довольно часто приходится оказывать юридическую помощь населению. Обращения граждан поступают во время различных тематических приемов, встречах с населением и через социальные сети. Звонят и просто по телефону, потому что посоветовали обратиться. Вопросы у людей разные, где-то получается решить проблему сразу, где-то требуется время. Количество обращений говорит о том, что хорошей юридической помощи много не бывает, - говорит Максим.

К юристам можно обратиться по адресу: ул. Судоремонтная, 44. Время приема с 14.00 до 20.00 с понедельника по пятницу. Телефон 50-71-92.

Максим Выдров будет вести прием со следующей недели с 18.00 до 20.00.