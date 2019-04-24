Сотрудник МУПа в Череповце за полгода слил 1500 литров дизельного топлива со служебного «КамАЗа»

24.04.2019 [Происшествия]

В Череповце полицейские раскрыли кражу около 1500 литров дизельного топлива у организации. В совершении преступления подозревается один из сотрудников. 

Заявление о краже горючего поступило в дежурную часть от руководителя одного из городских муниципальных учреждений. Название организации УМВД по Череповцу не сообщает.

Общая сумма ущерба, нанесенного организации, составила порядка 80 тысяч рублей. Изучив документы и проведя осмотр производственных помещений, полицейские установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый 44-летний мужчина, работавший в данной организации.

- Оперативники выяснили, что подозреваемый в течение полугода сливал топливо со служебного грузовика «КамАЗ», на котором работал. Чтобы не привлекать внимание коллег и не вывозить канистры за пределы предприятия, мужчина переливал похищенное горючее в экскаватор, на котором также выполнял работы. В отчетных же документах работник прописывал, что заправлял спецтехнику топливом с автозаправки. Чтобы исправно сдавать чеки в бухгалтерию, с топливной карты действительно заправлялся автомобиль, но уже не служебный, - сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража» Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Тэги: кража, топливо

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