Сотрудник МУПа в Череповце за полгода слил 1500 литров дизельного топлива со служебного «КамАЗа»

В Череповце полицейские раскрыли кражу около 1500 литров дизельного топлива у организации. В совершении преступления подозревается один из сотрудников.

Заявление о краже горючего поступило в дежурную часть от руководителя одного из городских муниципальных учреждений. Название организации УМВД по Череповцу не сообщает.

Общая сумма ущерба, нанесенного организации, составила порядка 80 тысяч рублей. Изучив документы и проведя осмотр производственных помещений, полицейские установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый 44-летний мужчина, работавший в данной организации.

- Оперативники выяснили, что подозреваемый в течение полугода сливал топливо со служебного грузовика «КамАЗ», на котором работал. Чтобы не привлекать внимание коллег и не вывозить канистры за пределы предприятия, мужчина переливал похищенное горючее в экскаватор, на котором также выполнял работы. В отчетных же документах работник прописывал, что заправлял спецтехнику топливом с автозаправки. Чтобы исправно сдавать чеки в бухгалтерию, с топливной карты действительно заправлялся автомобиль, но уже не служебный, - сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража» Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.