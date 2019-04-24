Череповчанина, который ударил пристава из-за снятой с его счета тысячи рублей, приговорили к условному сроку

24.04.2019 [Происшествия]

В Череповце вынесли приговор ранее осужденному за мошенничество мужчине, обвиняемому в применении насилия в отношении представителя власти – судебного пристава.

Как ранее сообщал Newsvo, инцидент произошел 10 января этого года в отделе судебных приставов №1 по Череповцу. 57-летний череповчанин, ранее судимый за мошенничество с ценными бумагами и задолжавший крупные суммы по приговорам суда, пришел туда, обнаружив, что приставы сняли с его счета тысячу рублей. Мужчина устроил скандал и проигнорировал законные требования покинуть служебный кабинет.

- При выдворении его из служебных помещений череповчанин стал пинаться и судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов ударил ногами, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Добавим, что череповчанин был осужден за то, что в результате мошенничества в сфере инвестиций обманул клиентов на 67 млн рублей. Эти деньги его обязал выплатить суд. С 2013 по 2016 год ему было вынесено четыре приговора.

Как сообщал ранее сайт мэрии Череповца, ранее мужчина был предпринимателем и вместе с сыном организовал крупную финансовую пирамиду. Они заключали договоры доверительного управления акциями одного из крупных предприятий Череповца. Отец и сын распоряжались ценными бумагами по своему усмотрению, в том числе совершали сделки по их продаже.

«Акции у граждан были похищены фактически в день подписания договора доверительного управления ими», — говорится в решении Череповецкого городского суда.

За применение насилия по отношению к представителю власти череповчанину назначено наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Все это время ему нужно ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, не менять место жительства без уведомления, а также не совершать административных правонарушений. В случае нарушения указанных обязанностей условное осуждение ему может быть отменено, он будет направлен для отбывания наказания в исправительную колонию.

Тэги: приставы

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