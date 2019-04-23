УФАС обнаружило нарушения при продаже с торгов имущества вологодского бизнесмена Юрия Смолы, признанного банкротом

Региональное управление антимонопольной службы оштрафовало на 30 тысяч рублей организатора аукциона по продаже имущества вологодского бизнесмена Юрия Смолы, который является одним из учредителей информационного агентства "СеверИнформ". Его долю в холдинге «СеверГазМедиа» продали с аукциона за 60 тысяч рублей, хотя один из участников хотел приобрести ее за 1,2 млн рублей.

Юрий Смола признан банкротом решением арбитражного суда от 14 февраля 2018 года. Своим кредиторам он задолжал 8,2 млн рублей, поэтому суд принял решение о реализации имущества бизнесмена с торгов.

Нарушения были выявлены при продаже доли должника в уставном капитале ООО «СеверГазМедиа». По данным базы "Контур-Фокус", Юрию Смоле принадлежали 50% уставного капитала фирмы.

Торги проводились в октябре 2018 года, начальная цена продажи имущества составила 7 142 рубля 50 копеек. Участники торгов поочередно подавали заявки с повышением цены предложения.

- Через несколько секунд после поступления предложения ООО «ЭСТЕЙТ КОНСАЛТ», 18 октября 2018 года в период с 04:45:00 до 05:10:14, на электронной торговой площадке был зафиксирован технический сбой, не позволивший участнику торгов Т. представить следующее предложение о цене имущества должника. Несмотря на полученное уведомление о техническом сбое, торги были автоматически завершены организатором торгов, победителем признано ООО «ЭСТЕЙТ КОНСАЛТ» с предложением по цене 60 335 рублей 50 копеек, - сообщает пресс-служба вологодского УФАС.

Участник торгов, не успевший предложить свою цену из-за технического сбоя, не согласился с действиями организатора торгов и обратился в УФАС с жалобой. После вмешательства ведомства тоорги были проведены снова 28 декабря. Победителем признан участник Т., предложивший цену в 1 214 873 рубля 50 копеек.

Организатора торгов – арбитражного управляющего Павла Захарова - признали нарушившим порядок определения победителя обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов. Ему назначен административный штраф в размере 30 000 рублей.

- В результате вмешательства вологодского УФАС России имущество должника было продано за сумму, в двадцать с лишним раз превосходящую той, по которой оно было бы продано при преждевременном окончании электронных торгов, - комментирует ситуацию ведущий специалист-эксперт вологодского УФАС Юлия Полетаева.

Интересно, что признанный банкротом Юрий Смола был учредителем ООО "План на завтра", которое просуществовало всего два года - с марта 2016 года по декабрь 2018 года.