Счетная палата выявила нарушения в бюджете РФ на сумму более 770 миллиардов рублей

В 2018 году было выявлено 9 235 нарушений со стороны госорганов на общую сумму 772,7 млрд руб. Такие данные содержатся в отчете Счестной палаты за 2018 год.

В отчете приведена информация только о самых крупных и резонансных проверках, а наиболее важные и интересные факты представлены в виде инфографики.

- Благодаря работе палаты в бюджетную систему России и Союзного государства возвращено 7,5 млрд руб. По материалам проверок возбуждено 40 уголовных дел, по 78 материалам проводятся оперативно-розыскные мероприятия, - сообщает четная палата.

В частности, Счестная палат выявила ряд системных проблем, влияющих на качество и доступность медицинской помощи для населения. Так, отмечено несовершенство нормативно-правового регулирования в сфере здравоохранения, в том числе:

- в части формирования региональных перечней лекарственных препаратов, которые отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой; -в части определения источников финансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи детям

Кроме того, не утверждены стандарты медицинской помощи по ряду распространенных заболеваний, по которымлечение оказывается бесплатно в рамках программ госгарантий. В частности, это касается помощи больным с мочекаменной болезнью, железодефицитной анемией и циститом.

Счестная палат также проанализировала исполнение территориальных программ госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Анализ показал, что ни в одном из регионов России не достигнуты все установленные критерии доступности качества медицинской помощи.