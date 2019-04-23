В Вологодском музее-заповеднике пройдет мастер-класс по кружевоплетению для детей

27 апреля в Музее кружева в Вологде пройдут мастер-классы и экскурсии для детей и родителей.

В 12:00 посетителей ждёт тематическая экскурсия «Весенняя пора».

- В вологодском кружеве мастерицы выплетали не только морозные узоры, но и поющих птиц, порхающих бабочек, распускающиеся бутоны весенних цветов. В ходе экскурсии ребятам предстоит разгадать загадки и найти весенние узоры на кружеве, - рассказывают в музее.

После осмотра экспозиции, в 12:30, дети смогут придумать свои кружевные узоры, составить из них композиции и собрать в оригинальную книжку-раскраску.

Те, кто захочет научиться плести настоящее кружево, смогут сделать свои первые шаги в освоении традиционного вологодского промысла на мастер-классе с кружевницей. Площадка будет работать с 12:00 до 14:00.

С 10:00 до 14:00 дети смогут ходить по залам музея, выполняя занимательные задания и отвечая на вопросы путеводителя.

Стоимость единого билета на программу – 150 рублей с человека. Возрастное ограничение: 6+.