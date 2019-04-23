Летом в Вологде будут работать 90 площадок «Города детства»

23.04.2019 [Общество]

90 площадок проекта «Город детства» будут работать в Вологде этим летом: 20 площадок откроется в июне, по 35 - в июле и августе, сообщает пресс-служба городской адмнистрации.

Впервые откроются игровые городки по адресам: Пречистенская набережная, 72, ул. Конева, 33, ул. Можайского, 44, ул. Возрождения, 82, а также Фрязиновский парк. На последней площадке в июне будут завершаться работы по благоустройству, а в июле и августе там обещают разместить «Город детства».

Накануне комиссия проекта начала проверку территорий. Специалисты оценят состояние площадок, определят, где необходимо провести ремонт и решить организационные вопросы. Окончательная приемка состоится в конце мая.

- Часть территорий находится в муниципальной собственности, другие – в ведении управляющих компаний. Организации должны привести площадки в порядок до старта проекта. Сегодня мы видим, что представители компаний заинтересованы и идут навстречу в этом вопросе, - прокомментировала начальник отдела организации содержания и капитального ремонта жилищного фонда Департамента городского хозяйства Ольга Артюгина.

Уже разработаны тематические недели, на которые традиционно разделен «Город детства». Проект стартует с недели дружбы, далее пройдут недели творчества, добра, безопасности, спорта, экологии, профессий и другие. Неделя «Мы вологжане!» будет посвящена Дню города, завершится проект неделей театра и кино.

- Уже на этой неделе начинается набор вожатых для «Города детства», требуется около 100 человек. В первую очередь приглашаем студентов Педагогического колледжа и ВоГУ для прохождения практики. Попробовать себя могут все желающие, вожатым предстоит пройти подготовку. Мы традиционно организуем курсы, где рассказываем, как общаться с детьми, какие игры проводить. Конечно, за каждой площадкой будет закреплен педагог школы, - рассказал куратор проекта «Город детства», менеджер молодежного центра «ГОР.СОМ 35» Илья Крепов.

Организаторами проекта являются управление образования города и МЦ «ГОР.СОМ 35». Вся информация о проекте будет размещаться в специальной группе в социальной сети

Тэги: город детства

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