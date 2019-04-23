Московская фирма продала учреждению правительства Вологодской области тысячу ноутбуков с пиратскими лицензиями

Из бюджета Вологодской области потратили 35 млн рублей на 1061 ноутбук и столько же принтеров, а когда их стали устанавливать, оказалось, что на ноутбуках установлено пиратское программное обеспечение. Компьютеры закупило в прошлом году бюджетное учреждение в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий». Контракт на поставку был заключен с фирмой из Москвы ООО «ТД Астра». Чтобы обязать поставщика обеспечить ноутбуки лицензионными программамами, «ЦИТ» подал иск в суд.

Заседание по этому делу в арбитражном суде Вологодской области состоялось 18 апреля 2019 года. «ЦИТ» попросил суд обязать московскую фирму заменить пиратские операционные системы Microsoft Windows на ноутбуках на лицензионное программное обеспечение. В качестве третьего лица к делу была привлечена Корпорация Microsoft.

Контракт между «ЦИТ» и «ТД Астра» был заключен 27 января 2018 года, его цена составила 35 701 320 рублей. На эту сумму торговый дом должен был поставить бюджетному учреждению 1061 ноутбук из Китая и столько же принтеров (см. скриншот в галерее). То есть один ноутбук обошелся примерно в 27 тыс. рублей, принтер - в 6.5 тыс. рублей каждый (ред. - кому понадобилось столько ноутбуков и к каждому из них принтер - неизвестно). Отметим, что учредитель "ЦИТ" - Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области (ред. - структура правительства области).

Согласно техническому заданию, на жесткий диск каждого ноутбука должна быть предустановлена операционная система Microsoft Windows с лицензией.

5 марта 2018 года ноутбуки были поставлены, к ним прилагался список ключей активации операционной системы Microsoft Windows 10 Professional. Однако сотрудники «ЦИТ» усомнились в подлинности лицензии и направили запрос о проверке ключей в ООО «Майкрософт Рус». Там подтвердили, что лицензии пиратские.

«ЦИТ» потребовал от ООО «ТД Астра» в течение 20 дней установить на ноутбуки лицензионные операционные системы, однако поставщик оставил эту претензию без ответа.

В суде защитники «ТД Астра» утверждали, что свои обязательства по контракту они выполнили, а никаких ключей не передавали. Более того, сотрудники ТД «Астра» не поверили в подлинность нотариальной доверенности США, которая была выдана представителю Майкрософт для защиты своих интересов на территории России. Однако доводы «ТД Астра» не нашли своего подтверждения в суде.

Как оказалось, на ноутбуках отсутствовали даже наклейки подлинного программного ПО, а при проверке на сайте производителя серийных номеров ноутбуков было установлено, что они укомплектованы другой операционной системой.

В итоге суд обязал «ТД Астра» обеспечить проданные ноутбуки лицензионным программным обеспечением.

Добавим, что 12 декабря 2018 года ФАС включила ООО «ТД Астра» в реестр недобросовестных поставщиков.