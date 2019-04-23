28 апреля в музее «Семёнково» можно отпраздновать Пасху по-деревенски

28 апреля на территории Архитектурно-этнографического музея «Семёнково» пройдёт праздничная программа «Светлая пасха».

В музее рассказали, что участники праздника узнают о северных пасхальных традициях и присоединятся к настоящему деревенскому празднику:

- На улице гостей праздника встретит деревенская молодёжь с плясками и наигрышами гармони. Не обойдётся веселье без традиционных пасхальных игр и забав: яйца будут проверять на прочность и катать по желобкам. Проникнуться особой атмосферой помогут и интерактивные зарисовки «Сельский сход», «Приход домой с пасхальной службы», «Бумага от начальства», а также самый настоящий урок в сельской школе, - рассказали в музее.

Праздник в Семенково будет проходить с 12:00 до 15:00.

Кроме того, в этот день будут работать площадки с тематическими мастер-классами. В Доме Юрова гости смогут выпечь «пресновики», а в Доме Пудовой - изготовить пасхального зайца и куклу Вербницу, расписать праздничные яйца и сделать для них подставку.

Стоимость билетов на программу «Светлая Пасха»: взрослый – 200 рублей; льготный – 100 рублей; школьный – 50 рублей. Дети до 3 лет – бесплатно. Телефон для справок: 21-01-90.