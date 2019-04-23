Выставка пейзажей «Очарование старой Вологды» открылась в областной библиотеке

23.04.2019 [Культура]

Выставка пейзажей художника Владимира Бушуева «Очарование старой Вологды» открылась в галерее второго этажа здания областной научной библиотеки на улице Марии Ульяновой, 1.

Владимир Бушуев - художник-любитель, родился в 1951 году в Вологде. Во время обучения в медицинском училище начал посещать изостудию при Дворце культуры железнодорожников под руководством известного живописца и графика Сергея Теленкова. Работал художником-оформителем, резчиком по дереву.

- После выхода на пенсию Владимир Александрович все свободное время посвящает творчеству. Сегодня он – признанный мастер пейзажа, работающий в традиционной реалистичной манере. Его рука узнаваема, сюжеты работ близки любому жителю Вологодчины, потому что пишет художник виды наших городов, церквей, уголки леса, берега наших рек и озер, - сообщает областная библиотека.

С 2007 по 2019 год Владимир Бушуев создал около 500 работ, многие из которых находятся в частных коллекциях россиян, а также жителей Австралии, США и других стран.

Выставка будет работать до 19 мая. Вход свободный.

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