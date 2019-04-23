В Грязовце осудили мошенника, который обманом получил от знакомого 7 млн рублей на строительство железнодорожного тупика

23.04.2019 [Общество]

В Грязовецком районе вынесли приговор мошеннику, который на деньги знакомого построил железнодорожный тупик, а потом оформил его в собственность на свою фирму.

Как установлено судом, в период с сентября 2011 года по 27 июля 2015 года 35-летний Никита Смирнов, зная, что его знакомый обладает крупной суммой денег, которую готов вложить в бизнес с целью получения прибыли, путем обмана и злоупотребления доверием похитил у мужчины 7 475 100 рублей.

Деньги мужчина получал частями, объясняя потерпевшему, что они необходимы для организации их совместной предпринимательской деятельности по строительству и дальнейшей эксплуатации железнодорожного тупика в Грязовце. Однако когда строительство было завершено, подсудимый оформил право собственности на недвижимость на аффилированное ему ООО «Мола» (директор – Смирнова Ольга Михайловна). В этой фирме Никита Смирнов занимал должность заместителя директора по производству.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере (ч. 4 ст.159 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и штрафом в размере 200 000 рублей. Кроме того, он должен будет вернуть потерпевшему все полученные обманом деньги.

- До исполнения приговора в части имущественных взысканий суд решил в качестве обеспечительных мер сохранить арест, наложенный на имущество, находящееся в собственности Смирнова, а также наложить арест на объект недвижимости, находящийся в собственности ООО «Мола» (Смирнов является заместителем директора по производству), установив запрет на распоряжение указанным имуществом, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

Тэги: мошенники, бизнес

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