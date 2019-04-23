Череповчанина, который до смерти избил на даче 19-летнюю девушку, приговорили к девяти годам колонии

23.04.2019 [Происшествия]

В Череповецком районе вынесли приговор мужчине, который во время застолья на даче до смерти избил 19-летнюю девушку. Трагедия произошла в одном из домов садоводческого некоммерческого товарищества 26 августа 2018 года.

Судом и следствием было установлено, что в тот день 36-летний подсудимый и его знакомая распивали на даче спиртное и поссорились. Мужчина нанес девушке не менее 20 ударов руками и ногами по голове, телу, конечностям. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

На суде череповчанин вину признал частично и заявил, что его действия должны быть квалифицированы как убийство при превышении пределов самообороны. По его словам, во время застолья знакомая внезапно ударила его ножом в живот, и, защищаясь, он оттолкнул девушку ногой - она упала и ударилась затылком об столик. После этого она встала и попыталась вновь ударить его ножом. Тогда подсудимый вновь толкнул собутыльницу, она упала на пол, после чего он начал бить ее кулаками по голове.

Однако суд признал несостоятельными доводы подсудимого о том, что он превысил пределы необходимой обороны, защищаясь от нападения. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, подсудимый должен будет выплатить в пользу матери погибшей компенсацию морального вреда в размере 700 000 рублей, а также материальный ущерб в размере 20 655 рублей (расходы на похороны).

Тэги: пьянство, убийство

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