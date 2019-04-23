В деревне Шепелево Череповецкого района сгорело шесть дачных домов, три бани и гараж

Шесть дачных домов, три бани и гараж сгорели вчера в деревне Шепелево Череповецкого района. Сигнал о возгорании поступил в 13.35, первые подразделения прибыли на место в 14.15. Полностью потушить огонь удалось только вечером, к 19 часам.

В результате пожара до фундаментов сгорели пять домов, еще у одного полностью уничтожена крыша, перекрытия, внутренняя и внешняя отделка.

- Также уничтожены три бани и один гараж. Расстояние между сгоревшими домами было 7-8 метров. Соответственно, при строительстве не был соблюдён противопожарный разрыв между зданиями, - сообщает пресс-служба областного УМЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание линии электропередач у одного из домов. Назначена пожарно-техническая экспертиза.