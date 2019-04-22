Пьяный монтажник из Кемерова убил своего коллегу во время командировки в Череповце

22.04.2019 [Происшествия]

В Череповце задержан 35-летний житель города Кемерово, который подозревается в убийстве коллеги. Оба мужчины находились в Череповце в командировке, где работодатель снимал для них и еще двух рабочих двухкомнатную квартиру. Там стали распивать спиртное и поссорились.

Тело погибшего 32-летнего мужчины было обнаружено 21 апреля в квартире дома на улице Ленина смерти. Там же были найдены следы крови и нож. Вскоре был задержан 35-летний мужчина, находившийся уже две недели в Череповце в командировке от организации из Кемерово, где он работал монтажником оборудования. Погибший был его коллегой.

Мужчины выпили в своей комнате и поссорились. В ходе конфликта один из них ударил собутыльника в грудь, от сквозного ранения сердца потерпевший скончался на месте происшествия.

- Допрошенный в качестве подозреваемого мужчина в содеянном признался, пояснив, что схватил нож, поскольку потерпевший ударил его по лицу в ходе произошедшей бытовой ссоры, - сообщает региональное управление Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.  

Тэги: пьянство, убийство

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