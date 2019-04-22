Череповчанин Дмитрий Беляев стал чемпионом России по фехтованию на колясках

В Лобне Московской области в воскресенье завершился Чемпионат России по фехтованию среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. 90 спортсменов из 13 регионов страны боролись за медали соревнований в личном и командном зачете.

Вологодскую область представляла команда из Череповца - Александр Курзин, Дмитрий Беляев, Евгения Сметанина и Алексей Фомичев под руководством тренера Ольги Курзиной. Дмитрий Беляев, выступая в категории "С", стал Чемпионом России в личных соревнованиях на шпагах. В финале череповчанин со счетом 15:11 победил Александра Логутенко из Новосибирска.

Александр Курзин, выступавший в категории "B", выиграл две бронзовые медали в упражнении "сабля" и "шпага".