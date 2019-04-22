В Соколе автомобиль развалился на части после удара в столб электропередач

В воскресенье вечером спасателям пришлось доставать водителя и пассажиров ВАЗа, который врезался в Соколе в опору линии электропередач.

ДТП произошло около 18:00 у дома 30 на улице Советской. По предварительным данным областного УМВД, 40-летний водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением и врезался в столб электропередач. Машина развалилась. Чтобы вызволить из салона людей, пришлось вызывать спасателей.

Мужчина, управлявший машиной, и его пассажиры - женщина 1979 г.р., мужчина 1990 г.р. и молодой человек 2002 г.р. - госпитализированы с травмами.