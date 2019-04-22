В Сокольском районе 786 человек остались без врачей

22.04.2019 [Общество]

Воробьевское сельское поселение в Сокольском районе, в которое входит 47 населенных пунктов, где проживают 786 человек, осталось без фельдшеров и врачей. От департамента здравоохранения в СМИ такой информации не поступало - она стала известна только недавно, после рассмотрения в суде иска районного прокурора к местной ЦРБ. 

Заседание Сокольского районного суда по этому делу состоялось 11 апреля. Прокурор потребовал от ЦРБ устранить до 1 сентября 2019 года нарушения законодательства при оказании медицинских услуг. Оказалось, что в Воробьевском сельском поселении фактически действует всего одна амбулатория, оснащение которой оставляет желать лучшего и не соответствует современным нормам. 

Кроме этого, согласно штатной численности, в амбулатории должны быть заведующий-фельдшер, акушер и медицинская сестра. Однако в учреждении нет ни одного из этих специалистов. При этом ФАП не доступен для пациентов на инвалидных колясках и не имеет необходимого медицинского оборудования. 

Представители БУЗ «Сокольская ЦРБ» с иском прокурора согласились частично. Они пояснили, что в 2021 году в Воробьево запланирована постройка нового модульного ФАПа, а поскольку планы-расходы на 2019 год уже утверждены устранить нарушения в настоящее время невозможно. Медицинских работников, желающих работать в Воробьево, также нет (ред. - при этом в правительстве области постоянно отчитываются о мерах, которые принимаются для привлечения в селськую местность медицинских работников).

Что касается установления кнопки-вызова для людей на инвалидных колясках, то это требование они могут выполнить в течение полугода, сказали судье представители больницы. 

Сокольский районный суд Вологодской области, изучив материалы дела, удовлетворил иск прокурора частично, обязав ЦРБ устранить все нарушения до апреля 2020 года.

Тэги: здравоохранение

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