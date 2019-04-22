В Череповце 17-летний подросток с другом купили за 50 тысяч рублей поддельные купюры на сумму 130 тысяч рублей

В Череповце полицейские задержали двух молодых людей, подозреваемых в сбыте фальшивых купюр.

Как сообщает областное УМВД, поддельные банкноты сбывались в небольших торговых точках, которые не были оснащены прибором, позволяющим установить их подлинность. Подозреваемые были задержаны в Зашекснинском районе города. Ими оказались череповчане 1994 г.р. и 2002 г.р.

17-летний молодой человек рассказал полицейским, что фальшивки номиналом 2000 и 5000 рублей на общую сумму около 130 000 рублей он купил в интернете.

- За 57 поддельных банкнот, которые купили молодой человек вместе со своим знакомым, заплатили 50 тысяч рублей. Данный заказ был доставлен одной из транспортных компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, в том числе и в городе Череповце. Получив посылку, злоумышленник сбыл пять поддельных купюр в разных торговых точках города, в том числе и прохожим на улице, - сообщает областное УМВД.

Остальные купюры были обнаружили в ходе досмотра у второго подозреваемого. По заключению экспертов ЭКЦ УМВД России по Вологодской области, все они фальшивые.

Возбуждено несколько уголовных дел по ч.1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». По факту сбыта поддельных купюр уголовное дело в отношении несовершеннолетнего будет направлено в СК РФ по Вологодской области.