Череповецкая «Северянка» лишилась титула самой сильной команды Высшей лиги А

Волейболистки череповецкой «Северянки» завершили сезон, став серебряным призером волейбольной Высшей лиги А.

Третий матч финальной серии между «Северянкой» и нижегородской «Спартой» прошел в минувшую субботу в Нижнем Новгороде и завершился со счетом 2:3 в пользу хозяек паркета. Череповчанкам удалось отыграться со счета 0:2 и сравнять его, но в пятом решающем сете сильнее были соперницы - 11:15. «Спарта» выиграла матч, а вместе с ним и всю серию со счетом 0:3.

«Северянка» лишилась титула самой сильной команды Высшей лиги А, которым обладала два года, завоевав серебряные медали.

Добавим, что другая команда из Череповца, «Северянка 2», стала чемпионом Высшей лиги Б. В финальном турнире, игры которого прошли с 16 по 21 апреля в Иркутске, соперниками череповчанок были омский «Омь-СибГОУР», самарская «Искра-АМОНД-2», ВК «Брянск», иркутская «Ангара» и ижевский «Италмас-ИжГТУ». Череповецкая команда одержала четыре победы в пяти матчах.

Чуть ранее завершился чемпионат в Первой лиге, в котором еще одна череповецкая команда, «Северянка 3», тоже завоевала золото.