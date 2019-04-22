В Вологде загорелось здание структуры Минобороны из Санкт-Петербурга

Набережная 6-й Армии, 111. Фото: ГИС Вологда.

В воскресенье около 19:50 пожарные в Вологде выезжали по вызову в здание на Набережной 6-й Армии, 111.

Как сообщает областное Управление МЧС, в 20:23 пожар был потушен. Общая площадь пожара составила 15 кв. м., пострадала металлическая кровля и внутренняя отделка второго этажа. Двухэтажное кирпичное здание сейчас не используется и принадлежит Военному территориальному управлению имущественных отношений по Санкт-Петербургу. Функции и полномочия его учредителя осуществляет Минобороны России.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Сумма ущерба устанавливается