В Вологде загорелось здание структуры Минобороны из Санкт-Петербурга

22.04.2019 [Общество]
В Вологде загорелось здание структуры Минобороны из Санкт-Петербурга

Набережная 6-й Армии, 111. Фото: ГИС Вологда.

В воскресенье около 19:50 пожарные в Вологде выезжали по вызову в здание на Набережной 6-й Армии, 111. 

Как сообщает областное Управление МЧС, в 20:23 пожар был потушен. Общая площадь пожара составила 15 кв. м., пострадала металлическая кровля и внутренняя отделка второго этажа. Двухэтажное кирпичное здание сейчас не используется и принадлежит Военному территориальному управлению имущественных отношений по Санкт-Петербургу. Функции и полномочия его учредителя осуществляет Минобороны России.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Сумма ущерба устанавливается

Тэги: пожар, минобороны

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