В Череповце девушка, арендовавшая квартиру, украла из нее все, включая розетки

19.04.2019 [Происшествия]

Жительница Череповца, сдавшая меблированную квартиру девушке с ребенком, спустя два месяца обнаружила, что постоялица пропала, а в квартире остались только голые стены.

Как сообщает прокуратура Череповца, жилье сдавалось со всей обстановкой, и все это исчезло вместе с девушкой, которая забрала даже два стеклянных стакана.

- Потерпевшая Г. в судебном заседании пояснила, что, сдав квартиру хрупкой девушке с грудным ребенком, не могла и подумать о том, что останется буквально в голых стенах, а увезено будет не только все, что возможно вынести, но даже электрические розетки будут скручены со стен. Также Г. пояснила, что деньги, полученные от аренды жилья, она планировала потратить на обучение дочери, - сообщает прокуратура Череповца.

Воровку удалось найти благодаря заключенному договору аренды. На днях ей вынесли приговор.

Поскольку у девушки есть малолетние дети, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы условно. О том, вернула ли она своему арендодателю мебель и другое имущество, прокуратура не сообщает.

Тэги: жилье, аренда, кража

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Основатели вологодской компании Playrix вошли в рейтинг самых богатых людей мира
Житель Никольска обвиняется в домогательствах к девятилетней девочке и семилетнему мальчику 
Евгений Шулепов стал самым богатым депутатом от Вологодской области в Госдуме
В Вологодском тубдиспасере уволили главврача, чей сын был устроен на работу ее заместителем
Нормативы и тарифы на вывоз мусора в Вологодской области могут пересмотреть в конце 2019 года
В Кичменгско-Городецком районе утонул 6-летний мальчик, провалившийся под лед
"Спасибо кондуктору Никите!": пассажиры в Череповце благодарят молодого человека, который всем желает счастливого пути
В Вологде на нескольких площадках Тотального диктанта текст продиктовали вместе со знаками препинания
Триумф мусорщиков: регоператоры будут получать из бюджета Вологодской области более сотни миллионов рублей ежегодно
В Вологде устанавливают личность погибшей женщины, которая могла упасть с высоты
19.04.2019 [Общество]

31 килограмм мусора в месяц на семью: в Череповце провели эксперимент по накоплению ТКО

2052
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце девушка, арендовавшая квартиру, украла из нее все, включая розетки
Основатели компании Playrix рассказали о причинах переноса штаб-квартиры из Вологды в Ирландию
23 апреля вологжане могут пожаловаться на проблемы в медицине главному следователю
Офис врача общей практики в микрорайоне Тепличный в Вологде откроют к сентябрю 2019 года
Олег Кувшинников попал в число шести губернаторов, которые рискуют не избраться осенью в первом туре
Лужу имени главы Белозерского района Евгения Шашкина засыпают строительным мусором
До 2025 года в Вологде обещают расселить жителей 61 аварийного дома
 


19.04.2019 [Общество]

31 килограмм мусора в месяц на семью: в Череповце провели эксперимент по накоплению ТКО

2052
0
19.04.2019 [БлогоVO]

Чего это вся слава одному человеку?

132
0
19.04.2019 [Обзор Прессы]

«Я больничный клоун»: история девушки, которая помогает больным

195
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика