В Череповце девушка, арендовавшая квартиру, украла из нее все, включая розетки

Жительница Череповца, сдавшая меблированную квартиру девушке с ребенком, спустя два месяца обнаружила, что постоялица пропала, а в квартире остались только голые стены.

Как сообщает прокуратура Череповца, жилье сдавалось со всей обстановкой, и все это исчезло вместе с девушкой, которая забрала даже два стеклянных стакана.

- Потерпевшая Г. в судебном заседании пояснила, что, сдав квартиру хрупкой девушке с грудным ребенком, не могла и подумать о том, что останется буквально в голых стенах, а увезено будет не только все, что возможно вынести, но даже электрические розетки будут скручены со стен. Также Г. пояснила, что деньги, полученные от аренды жилья, она планировала потратить на обучение дочери, - сообщает прокуратура Череповца.

Воровку удалось найти благодаря заключенному договору аренды. На днях ей вынесли приговор.

Поскольку у девушки есть малолетние дети, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы условно. О том, вернула ли она своему арендодателю мебель и другое имущество, прокуратура не сообщает.