23 апреля вологжане могут пожаловаться на проблемы в медицине главному следователю

В Вологде 23 апреля пройдет прием жителей, которые хотят сообщить о проблемах в здравоохранении. Жалобы вологжан будет принимать руководитель регионального управления Следственного комитета Эдурад Шрамко и и.о. начальника департамента здравоохранения Вологодской области Сергей Бутаков.

Вологжане могут обратиться по вопросам оказания некачественной медицинской помощи, расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) следователей. При себе необходимо иметь удостоверяющий личность документ, а в случае обращения от имени третьих лиц – доверенность от них.

Прием пройдет с 15.00 до 17.00 в Вологодской областной больнице на улице Пошехонское шоссе, 23 (в кабинете главного врача на 1 этаже).

Необходимо предварительно записаться по телефонам (8172) 78-08-19, 57-21-13, 78-08-14.