Офис врача общей практики в микрорайоне Тепличный в Вологде откроют к сентябрю 2019 года

19.04.2019 [Общество]

Офис врача общей практики по адресу Тепличный микрорайон, 4, корпус 2 обещают открыть к осени 2019 года. Напомним, решение о передаче этого здания в областную собственность было принято депутатами Гордумы в мае 2018 года.

Как сообщают в пресс-службе городской администрации, конкурсные процедуры по выбору подрядчика, который отремонтирует будущий офис, завершены, работы начнутся в ближайшее время:

- На создание офиса в Тепличном направлено 8 млн рублей из регионального бюджета. На площади в 200 кв. метров расположатся четыре кабинета, где будут вести прием врачи общей практики и участковый терапевт. Офис станет филиалом городской поликлиники № 1. Он сможет обслуживать восемь участков, к которым прикреплено более 10 тыс. человек.

Напомним, что еще один офис врача общей практики - от поликлиники № 3 - откроют в помещении бывшего военного комиссариата на Беляева, 1а. Сейчас там идет ремонт. Туда переедут медицинские кабинеты для профосмотров и приема здоровых детей.

Тэги: здравоохранение

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