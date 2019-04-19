Олег Кувшинников попал в число шести губернаторов, которые рискуют не избраться осенью в первом туре

19.04.2019 [Политика]

Олег Кувшинников и еще пять губернаторов рискуют не избраться осенью в первом туре. В этих шести субъектах РФ может потребоваться второй тур – так можно интерпретировать представленные в среду, 17 апреля, результаты первых предвыборных опросов ВЦИОМа (проведены в 10 регионах) и ФОМа (в шести регионах), сообщают "Ведомости". Всего выборы осенью 2019 года пройдут в 16 регионах.

По данным ВЦИОМа, электоральный рейтинг ниже 50% сейчас имеют врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин (42%), врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов (43%), руководитель Ставропольского края Владимир Владимиров (46%) и врио оренбургского губернатора Денис Паслер (47%). По опросу ФОМа, в зоне риска находятся волгоградский и вологодский губернаторы Андрей Бочаров (40%) и Олег Кувшинников (41%).

Самый высокий антирейтинг (доля респондентов, исключающих возможность голосовать за кандидата) ВЦИОМ зафиксировал у Владимирова (26%), Беглова (24%) и Хорохордина (16%), а ФОМ – у Бочарова (26%), Кувшинникова (21%) и врио сахалинского губернатора Валерия Лимаренко (17%).

- Опасность второго тура будет в первую очередь там, где кандидаты накопили существенный антирейтинг, и он еще может вырасти. Это справедливо прежде всего для регионов, где губернаторы переизбираются, – Волгоградской и Вологодской областей, Ставрополья. Там еще и высокий запрос на смену руководителя, что тоже показывает социология, - прокомментировал "Ведомостям" результаты опросов руководитель Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский.

 

 

Тэги: выборы, Олег Кувшинников

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