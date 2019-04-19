Вологодский многопрофильный лицей попал в рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников

19.04.2019 [Общество]

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) провело пятое ежегодное исследование, посвященное поступлению школьников в лучшие вузы России. По его итогам был составлен рейтинг школ, наиболее успешно готовящих детей к поступлению в лучшие университеты страны.

- Рейтинг школ по конкурентоспособности выпускников рассчитан с поправкой на размер выпуска – то есть оценивается не число поступивших, а их доля в общем количестве получивших аттестат о среднем образовании, - поясняют в РА RAEX.

Из Вологодской области в число этих 100 школ попал только Вологодский многопрофильный лицей, занявший в рейтинге 25 место. Больше всего в этом списке школы из Москвы.

Кроме того, ВМЛ занял 7 строчку из 100 в рейтинге лучших школ России по конкурентоспособности выпускников в сфере «Социальные и гуманитарные направления» и 23 строчку - в сфере «Технические, естественно-научные направления и точные науки»». В рейтинг лучших школ по конкурентоспособности выпускников в сфере «Экономика и управление» из Вологодской области не попало ни одно образовательное учреждение.

Также ВМЛ попал в Топ-20 школ Северо-Западного федерального округа по количеству поступивших в ведущие вузы России, заняв в нем 11 позицию. В отличие от рейтингов конкурентоспособности, этот список опирается на данные об абсолютном количестве выпускников школ, поступивших в вузы из топ-35 рейтинга RAEX.

Все рейтинги школ

Тэги: ВМЛ, образование

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