В Череповце мужчина избил своего 9-летнего пасынка
В Череповце 36-летний мужчина подозревается в истязании сына своей супруги. Возбуждено уголовное дело об истязании ребенка (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).
9-летний мальчик со следами причиненных ему побоев был доставлен в больницу поздним вечером 13 апреля. То, что ребенок избит, обнаружила его мать, вернувшись вечером домой. Она сразу обратилась за медицинской помощью. Врачи не обнаружили у мальчика серьезных травм и после нескольких дней обследования выписали из больницы.
- Следователи СК России выяснили, что около полудня 13 апреля находившийся в состоянии алкогольного опьянения отчим нанес малолетнему ребенку несколько ударов, но это был не единственный случай насилия в семье. По версии следствия, мужчина и ранее применял к ребенку недозволенные методы воспитания, используя ремень и кулаки, - сообщает региональное управление следственного комитета.