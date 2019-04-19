В Череповце мужчина избил своего 9-летнего пасынка

В Череповце 36-летний мужчина подозревается в истязании сына своей супруги. Возбуждено уголовное дело об истязании ребенка (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).

9-летний мальчик со следами причиненных ему побоев был доставлен в больницу поздним вечером 13 апреля. То, что ребенок избит, обнаружила его мать, вернувшись вечером домой. Она сразу обратилась за медицинской помощью. Врачи не обнаружили у мальчика серьезных травм и после нескольких дней обследования выписали из больницы.