Детская поликлиника в Северном районе Череповца до декабря закроется на капремонт

В Череповце отремонтируют второе педиатрическое отделение детской поликлиники №1 на Северном шоссе, которая занимает первый этаж жилого дома. И.о. начальника департамента здравоохранения области Сергей Бутаков сказал, что капремонт этого помещения не проводился с момента ее открытия, с 1980 года.

Для выполнения работ в настоящее время ищут подрядчика. Согласно аукциону на сайте госзакупок Вологодской области, начальная цена работ составляет 25 307 130 рублей. Аукцион пройдет 6 мая. Завершить работы нужно до 30 ноября 2019 года.

- В целях экономии временных ресурсов работы будут проводить одновременно в левом и правом крыле поликлиники. В настоящее время большую часть медицинских услуг пациенты Северного микрорайона уже получают в поликлиническом отделении №1: рентгенологическое, ультразвуковое исследование, ЭКГ, ЭЭГ, лабораторное обследование, массаж, ЛФК, физио-процедуры, осмотры специалистов, профилактические осмотры несовершеннолетних, - сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Вологодской области.



На период ремонтных работ пациентов будут принимать в поликлиническом отделении № 1 на улице Милютина, 6.

-Помощь на дому будет оказываться педиатрами как обычно. Просим череповчан с пониманием отнестись к временным переменам и неудобствам. Мы надеемся, что результат нас всех порадует. После ремонта во втором педиатрическом отделении будет создана регистратура «открытого» типа, колл-центр, комфортные зоны ожидания, удобная система навигации, игровая зона для детей, - рассказал Сергей Бутаков.



- Приемы участковых педиатров будет организованы в две смены на втором этаже здания на Милютина, 6. Сохранятся дни для профилактического приема «неорганизованных» детей – вторник, четверг. Работа прививочного и процедурного кабинетов будет усилена сотрудниками поликлинического отделения №2. Прием пациентов с симптомами острого заболевания осуществляется в кабинете неотложной помощи. Для приема внеплановых пациентов, а также для выписки справок и направлений также предусмотрен отдельный кабинет. Выделено помещение для хранения амбулаторных карт пациентов поликлинического отделения №2, - пояснили в департаменте здравоохранения.

Медицинская помощь на дому будет оказываться, как и ранее, участковыми педиатрами по территориальному принципу. Телефон вызова врача на дом для жителей Северного микрорайона не поменяется.



Вопросы о работе поликлиники можно задать по телефону единого Call-центра: 51-57-16, 51-67-05, 54-60-24.