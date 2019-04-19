Детская поликлиника в Северном районе Череповца до декабря закроется на капремонт

19.04.2019 [Общество]

В Череповце отремонтируют второе педиатрическое отделение детской поликлиники №1 на Северном шоссе, которая занимает первый этаж жилого дома. И.о. начальника департамента здравоохранения области Сергей Бутаков сказал, что капремонт этого помещения не проводился с момента ее открытия, с 1980 года.

Для выполнения работ в настоящее время ищут подрядчика. Согласно аукциону на сайте госзакупок Вологодской области, начальная цена работ составляет 25 307 130 рублей. Аукцион пройдет 6 мая. Завершить работы нужно до 30 ноября 2019 года.

- В целях экономии временных ресурсов работы будут проводить одновременно в левом и правом крыле поликлиники. В настоящее время большую часть медицинских услуг пациенты Северного микрорайона уже получают в поликлиническом отделении №1: рентгенологическое, ультразвуковое исследование, ЭКГ, ЭЭГ, лабораторное обследование, массаж, ЛФК, физио-процедуры, осмотры специалистов, профилактические осмотры несовершеннолетних, - сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Вологодской области.
 

На период ремонтных работ пациентов будут принимать в поликлиническом отделении № 1 на улице Милютина, 6.

-Помощь на дому будет оказываться педиатрами как обычно. Просим череповчан с пониманием отнестись к временным переменам и неудобствам. Мы надеемся, что результат нас всех порадует.  После ремонта во втором педиатрическом отделении будет создана регистратура «открытого» типа, колл-центр, комфортные зоны ожидания, удобная система навигации, игровая зона для детей, -  рассказал Сергей Бутаков.

- Приемы участковых педиатров будет организованы в две смены на втором этаже здания на Милютина, 6. Сохранятся дни для профилактического приема «неорганизованных» детей – вторник, четверг. Работа прививочного и процедурного кабинетов будет усилена сотрудниками поликлинического отделения №2. Прием пациентов с симптомами острого заболевания осуществляется в кабинете неотложной помощи. Для приема внеплановых пациентов, а также для выписки справок и направлений также предусмотрен отдельный кабинет. Выделено помещение для хранения амбулаторных карт пациентов поликлинического отделения №2, - пояснили в департаменте здравоохранения.
Медицинская помощь на дому будет оказываться, как и ранее, участковыми педиатрами по территориальному принципу. Телефон вызова врача на дом для жителей Северного микрорайона не поменяется.

Вопросы о работе  поликлиники можно  задать  по  телефону единого Call-центра: 51-57-16, 51-67-05, 54-60-24.
 
Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".
Тэги: здравоохранение, поликлиники

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Основатели вологодской компании Playrix вошли в рейтинг самых богатых людей мира
Мэр Вологды сказал, что в четырех полосах на Некрасовском мосту пока нет необходимости
Житель Никольска обвиняется в домогательствах к девятилетней девочке и семилетнему мальчику 
Евгений Шулепов стал самым богатым депутатом от Вологодской области в Госдуме
В Вологодском тубдиспасере уволили главврача, чей сын был устроен на работу ее заместителем
Нормативы и тарифы на вывоз мусора в Вологодской области могут пересмотреть в конце 2019 года
Депутат гордумы Михаил Тихомиров установил в Вологде арт-объект, посвященный Пакле
В Кичменгско-Городецком районе утонул 6-летний мальчик, провалившийся под лед
"Спасибо кондуктору Никите!": пассажиры в Череповце благодарят молодого человека, который всем желает счастливого пути
В Вологде на нескольких площадках Тотального диктанта текст продиктовали вместе со знаками препинания
18.04.2019 [Общество]

Директором картинной галереи в Вологде стала Галина Фалалеева

1175
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце мужчина избил своего 9-летнего пасынка
«Вологда-Чеваката» заняла шестое место в сезоне Суперлиги-1
Детская поликлиника в Северном районе Череповца до декабря закроется на капремонт
Жительницу Вожегодского района, накопившую почти миллион рублей долга по алиментам, отправили в колонию
В Вологде устанавливают личность погибшей женщины, которая могла упасть с высоты
Директором картинной галереи в Вологде стала Галина Фалалеева
Областное УМВД: женщину в Череповце избили не подростки, а ее пьяная знакомая
 


16.04.2019 [Общество]

Триумф мусорщиков: регоператоры будут получать из бюджета Вологодской области более сотни миллионов рублей ежегодно

2920
0
18.04.2019 [БлогоVO]

«Нам бинты не выделяют, приходите со своими»

817
0
18.04.2019 [Обзор Прессы]

НКО просят правительство не принимать новый порядок медицинской реабилитации детей

302
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика